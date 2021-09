ONE PIECE: chi è il misterioso Im-sama e quanto è forte?

Subito prima dell'inizio dell'arco narrativo di Wano, ormai vicinissimo al climax dopo ben tre anni di serializzazione, manga e anime di ONE PIECE hanno messo in scena la brevissima Saga di Levely, durante la quale è stato mostrato per la prima volta il misterioso Im-sama. Ma chi è questo personaggio e qual è la sua reale forza? Parliamone.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro nuovo video pubblicato su Everyeye Plus, il canale YouTube dove parliamo di anime, manga, cinema e serie tv. In questo episodio ci concentriamo sul personaggio in questione, analizzando il suo background, il significato del suo nome e la sua prima apparizione nel mondo di ONE PIECE.

Im, a cui gli Astri della saggezza si riferiscono con il suffisso onorifico "-sama" per rispetto, viene mostrato per la prima volta nel capitolo 906 del manga, quando indice una riunione con gli Astri per "decidere chi eliminare". Secondo alcuni fan si tratta di Drakul Mihawk, con cui condivide alcuni dettagli negli occhi, mentre per altri si tratta della madre di Rufy. Le possibilità sono molteplici, e sicuramente dopo la fine della Saga di Wano riceveremo una risposta.

ONE PIECE tornerà domenica 12 settembre con il capitolo 1025, e successivamente andrà in pausa per una settimana. Eiichiro Oda ha recentemente confermato che la storia è nella fase finale, quindi molte domande troveranno risposta entro un paio d'anni al massimo.