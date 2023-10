ONE PIECE: chi è quel misterioso pesonaggio al fianco di Ivankov nel capitolo 1095?

Il capitolo 1095 di ONE PIECE ha spostato l'attenzione dei lettori dalla grande battaglia che i Mugiwara stanno combattendo al Laboratorio di Egghead. La Saga dell'Isola del Futuro ci porta indietro nel tempo con un flashback. Le origini di Bartholomew Kuma danno però vita a un nuovo punto interrogativo.

L'età di Saint Jaygarcia non è l'unico mistero di ONE PIECE 1095. In questo capitolo Eiichiro Oda introduce un nuovo protagonista, che però ha alimentato le teorie della community di appassionati. In ONE PIECE 1095 scopriamo la storia di Kuma, ma sono le ultime pagine del capitolo a provocare le domande del fandom.

Il piccolo Kuma, originario della razza dei Buccaneer, viene portato a God Valley, dove si terrà un'edizione della caccia dei Draghi Celesti. Mentre il prossimo campione Figarland Garling si disfa di ogni possibile problema, Kuma viene avvicinato da altri due ragazzini. Uno di questi è Ivankov, mentre l'altro è sua sorella Ginny. Ma chi è veramente Ginny? Intuire la sua identità non è difficile.

Ginny è una schiava dei Draghi Celesti, sorella minore del rivoluzionario Ginny. Nella sua prima apparizione possiamo vederla allegra nonostante la situazione si schiavitù e osservare i suoi capelli tinti di rosa e la sua passione per la carne. Chiaramente, questo personaggio ci ricorda uno dei protagonisti di Egghead.

Kuma fa la conoscenza di Ginny e Ivanokov durante il torneo di God Valley. Sappiamo che Kuma è il padre della piratessa Jewelry Bonney, il cui design ricorda da vicinissimo quello della misteriosa Ginny. Inoltre, l'assonanza tra il nome Ginny e Jewelry Bonney (se pronunciato con una corretta pronuncia in inglese) pare confermare la teoria dei fan. Ginny potrebbe essere la madre di Jewelry Bonney, e quanto si evince dal capitolo capitolo 1096 di ONE PIECE avvalora questa tesi. Riottenuta la libertà, infatti, Ginny decise di restare al fianco di Kuma nel Regno di Sorbet.