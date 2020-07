ONE PIECE: chi è Monkey D. Dragon? Una teoria studia il leader dell'Armata Rivoluzionaria

La quantità di segreti e rivelazioni che attendono ancora di essere svelati tra le pagine di ONE PIECE sono innumerevoli. Talmente tante che, nel complesso, dipingono il capolavoro di Eiichiro Oda di enigmatiche e affascinanti sfumature che non vediamo l'ora di poter finalmente conoscere.

Stando alle parole di Oda e del suo editor, sono circa 5 gli anni che separano il manga dalla sua fine, e sono ancora troppe le domande che necessitano di una risposta. Una di queste, in particolare, riguarda la famiglia di Rufy di cui si sa poco o nulla. Se della madre abbiamo notizie frammentate, invece, per quanto riguardo il padre sappiamo che è il comandante supremo dell'Armata Rivoluzionaria ed è conosciuto in tutto il mondo con il nome di Monkey D. Dragon.

Un fan, un certo perpetualWSOL, ha tentato di studiare il personaggio in questione attraverso un'affascinante teoria partendo dal presupposto che i suoi tatuaggi rappresentano i 5 soli. Egli, dunque, è la viverna che poterà una nuova era (in quanto padre di Rufy) nonché il connettore tra cielo e terra (l'Armata Rivoluzionaria), il tutto mantenendo il controllo del tempo (in riferimento alla manipolazione del vento, probabilmente il suo potere).

I suoi tatuaggi astratti ricordano quelli della tribù di Shandia a Skypiea, segnale che potrebbe collegare in qualche modo i misteriosi simboli tatuati sul corpo alla mitologia atzeca di Quetzalcoatl. In particolare, i 5 soli suggerirebbero quella profezia che vede in Rufy il simbolo della Nuova Era tanto citata in ONE PIECE.

Secondo il mito legato a Quetzalcoatl, il suo arrivo segnerebbe la fine di un'Era, motivo per cui Monkey D. Dragon è fortemente ricercato dalla Marina in quanto il criminale più pericoloso al mondo. A tal più, è interessante notare come la viverna (una sorta di drago serpente) è considerata una creatura occidentale, in netta contrapposizione al drago orientale rappresentato da Kaido. Anche quest'ultimo, infatti, possiede diversi tatuaggi collegati ai propri attributi, ipotesi che potrebbe evidenziare il medesimo ruolo dei tatoo per Dragon, sottolineandone le caratteristiche della personalità.

La tribù di Shandia si ispira, come citato poc'anzi, alla mitologia atzeca, di cui una variante narra dei poteri di Quetzalcoatl in grado di legare la terra al cielo. Adattandola al contesto di ONE PIECE, è possibile che Dragon abbia compiuto in passato qualche azione importante per gli abitanti di Skypiea che, come ricompensa, avrebbero fornito al leader dell'Armata Rivoluzionaria alcune conoscenze in grado di riportare i draghi celesti al mondo terrestre (la connessione cielo-terra).

Come se ciò non bastasse, Quetzalcoatl possiede persino dei poteri legati al vento, li stessi che si presuppone possegga anche Dragon. L'ultimo dettaglio, ma non per ordine di importanza, riguarda proprio la polena della sua nave che raffigura una sorta di viverna.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa folle teoria, la trovate azzeccata? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.