ONE PIECE: chi è il vostro numero uno? Inizia ora il primo sondaggio di popolarità globale

Per festeggiare l'uscita del capitolo 1000 di ONE PIECE, Weekly Shonen Jump ha dato il via ad un mega sondaggio di popolarità internazionale, attivo da oggi e con conclusione fissata per il 28 febbraio 2021. Per la prima volta in assoluto, dunque, i fan di tutto il mondo possono votare il loro personaggio preferito e scrivere il suo nome nella storia.

L'iniziativa è stata pubblicizzata sui social, sulla rivista di Shueisha, e persino in Nord America sulle pagine del New York Times e prende il nome di ONE PIECE WORLD TOP 100. I fan possono esprimere un voto al giorno sul sito ufficiale, ed è possibile scegliere qualsiasi personaggio sia apparso almeno una volta nella serie. Oltre alla ciurma di Rufy e ai vari personaggi secondari, infatti, è possibile cliccare sul nome di un determinato arco narrativo e di esprimere la propria preferenza per uno degli oltre mille candidati totali.

Ogni voto espresso dai fan vale un punto, mentre i voti inviati tramite cartolina (non disponibile in Italia) valgono dieci punti l'uno. La Top 100 verrà pubblicata nel numero di maggio di Weekly Shonen Jump, e Eiichiro Oda realizzerà un'illustrazione speciale per celebrare il vincitore.

E voi cosa ne pensate? Chi sceglierete? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per rimandarvi al bellissimo messaggio di Eiichiro Oda, con cui l'autore ha festeggiato la pubblicazione del capitolo numero 1000.