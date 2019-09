ONE PIECE: chi è l'ombra che ha aiutato Trafalgar Law?

Il piano dell'alleanza Hearts-Mugiwara poteva naufragare fin da subito a causa delle numerose peripezie in cui è incorso Rufy dall'arrivo su Wanokuni. Tuttavia, finora ognuna di esse sembra essersi risolta, anche quella che recentemente ha visto coinvolto Trafalgar Law. Ma i fan stanno già vagliando le implicazioni sui futuri capitoli di ONE PIECE.

Alcuni capitoli fa, Trafalgar Law è stato catturato da Basil Hawkins, con quest'ultimo che si era preparato alcune carte da giocare in vista della battaglia con uno dei più temuti personaggi di ONE PIECE. Law è stato quindi costretto alla resa e a scambiare la propria vita per quella dei compagni che, poi liberati, sono tornati nel loro nascondiglio.

Tuttavia, in ONE PIECE capitolo 954 abbiamo visto Law evadere di prigione dopo aver messo alle strette Hawkins e aver ricevuto alcune informazioni sull'alleanza e Kaido. Ma dietro quest'evasione c'è una figura, che Oda ha voluto mostrare solo con i piedi di una sagoma nera, misteriosa e che ha avuto un ruolo importante.

Nel capitolo in questione non si può capire di chi si tratta, ma i fan si sono già lanciati ad analizzare tutti i dettagli per cercare di capire chi sia. Molti sospetti ricadono su X-Drake, altra supernova entrata a far parte dei ranghi di Kaido, ma anche Kyoshiro che già si è affermato come un personaggio enigmatico. Altri fan puntano invece il dito verso la CP0 e magari su Rob Lucci, con l'organizzazione che sta pensando di sovvertire l'ordine imposto da Kaido.

Sicuramente i futuri capitoli di ONE PIECE ci riveleranno questa figura, che giungerà anche in aiuto dei protagonisti al momento opportuno. Ma, secondo voi, chi è? Fatecelo sapere nei commenti.