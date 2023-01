ONE PIECE, chi è il personaggio segreto assoldato da Vegapunk? Le ipotesi

Mentre tutto il mondo, dai pirati agli assoldati dal Governo Mondiale, si muove per prepararsi alla guerra finale, la trama principale di ONE PIECE si è fermata a Egghead, piccola isola ghiacciata a nord di Wano che tra l'altro è anche il covo dello scienziato geniale Vegapunk, una delle figure fino a ora più misteriose e importanti.

Questo personaggio ha dimostrato di avere un intelletto fuori dal comune in ogni capitolo, ma adesso ha anche bisogno di aiuto per evitare lo scontro e di essere quindi ucciso dal Governo Mondiale. Oltre all'aiuto di Rufy e Sentomaru, ha a disposizione un altro alleato. In ONE PIECE 1071, lo scienziato è riuscito a chiedere il supporto di una persona tramite Lumacofono, ma non ci sono molti dettagli su chi sia questa persona.

Chi è l'alleato segreto di Vegapunk apparso in ONE PIECE? Finora c'è davvero poco su cui basarsi. Sicuramente non è un marine, quindi difficilmente Fujitora combatterà al fianco di un fuggitivo e dei pirati contro il Governo Mondiale. Idem quindi per un agente governativo, più probabile un pirata o un rivoluzionario. L'organizzazione di Dragon però al momento è radunata quasi nella sua totalità a Kamabakka, quindi a meno che non ci sia qualche alto ufficiale sconosciuto e forte, è difficile che si tratti di uno di loro.

La scelta ricade quindi su un pirata, magari un ex membro della ciurma di Roger o di Rocks, o di qualche altra ciurma di vecchio stampo. In molti vorrebbero rivedere uno Scopper Gaban in azione, ma è molto difficile che venga riesumato un personaggio del genere. Anche un Urouge potrebbe essere una scelta giusta, considerato che è l'unico membro delle Supernove a non aver ancora avuto un ruolo di rilievo. L'ultima alternativa è un infiltrato che al momento si trova tra marine e agenti e che si trova quindi nei paraggi, o nella base della marina vicina o addirittura su Egghead grazie alla CP0.

Intanto sono già spuntati in rete gli spoiler di ONE PIECE 1072, ci sarà una risposta a questo quesito oppure sarà necessario attendere ancora del tempo?