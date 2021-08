ONE PIECE, chi è il pirata con la taglia più bassa al momento?

Eiichiro Oda è stato piuttosto furbo ad ideare il sistema delle taglie per permettere ai lettori di comprendere la pericolosità di un nemico. L'autore ha così messo una taglia sulla testa a ciascun pirata in giro per i mari di ONE PIECE, alcune delle quali che ammontano a cifre da capogiro mentre altre a pochi spiccioli.

Degli Imperatori attualmente in vita, quella di Kaido resta la più alta dopo la dipartita a Marineford di Barbabianca la cui testa ammontava a oltre 5 miliardi di Berry. Sul fronte opposto, invece, per quanto riguarda la taglia più bassa in assoluto di ONE PIECE la risposta è presto detta: Chopper è infatti il pirata più sottovaluto dell'intera epopea piratesca di Eiichiro Oda.

Nonostante sia un medico esperto, un combattente tutto sommato più forte rispetto a tanti altri personaggi visti finora, un vero e proprio Jolly per i Mugiwara, i Marine lo hanno scambiato per un animale da compagnia e per questo gli hanno attribuito una taglia misera di 100 Berry, cresciuta appena della metà dopo il time-skip. Non sappiamo se il sensei concederà al personaggio un evento importante nel prossimo futuro, che finalmente permetterà alla sua taglia di adeguarsi a quelle dei Mugiwara, ma fino ad allora resta il pirata meno ricercato della Marina.

