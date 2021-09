ONE PIECE, chi è Ryokugyu, il Toro Verde della marina: le teorie dopo le recenti scoperte

Prima del timeskip in ONE PIECE, gli ammiragli erano Akainu, Kizaru e Aokiji. Con la promozione da Akainu e grandammiraglio della marina e le dimissioni di Aokiji, sono rimasti due posti vacanti sugli scranni più alti dell'organizzazione della giustizia. Uno di questi è stato occupato da Fujitora, incontrato da Rufy e gli altri a Dressrosa.

L'altro ammiraglio della Marina Militare di ONE PIECE è rimasto invece per tutto il tempo nell'ombra, con il manga e l'anime che hanno lasciato intravedere appena appena la sua silhouette in un brevissimo frangente. Questo figuro oscuro è Ryokugyu, il Toro Verde. Il nuovo ammiraglio ha generato tante teorie e speculazioni, chi sarà davvero?

Il capitolo 1024 di ONE PIECE sembra indicare qual è la sua origine. Già da tempo si pensava che Ryokugyu avesse a che fare con Wano dato che aveva ammesso di non mangiare da 3 anni e già all'epoca era noto che nel paese dei samurai si riuscisse a resistere senza mangiare. Ciò è stato ulteriormente avvalorato dalle parole del misterioso samurai che Yamato ha incontrato nella grotta 20 anni prima della battaglia attuale.

Come ammesso dal misterioso samurai, un guerriero di Wano può non avvertire i morsi della fame, così come fa Ryokugyu. In aggiunta, il colore verde nel suo nome richiama inevitabilmente al colore dei capelli color alga di Zoro, il quale sembra avere legami con il clan Shimotsuki. In sostanza, Ryokugyu potrebbe essere il discendente di uno di quei membri del clan che hanno lasciato Wano prima dell'inizio della storia. Data anche questa origine, Ryokugyu sarebbe un samurai e quindi un membro della marina estremamente versato nell'utilizzo delle spade.

Abbiamo anche ascoltato la voce di Ryokugyu nel 2019 quando l'anime di ONE PIECE è entrato nella breve saga del Reverie.