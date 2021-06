ONE PIECE: chi salverà QUEL personaggio? I papabili aiutanti in arrivo

La battaglia con Kaido a Onigashima non può certo essere tutta rose e fiori. I mugiwara hanno affrontato numerose ciurme nemiche o organizzazioni di vario genere in ONE PIECE, ma nella fase attuale hanno di fronte gli avversari più forti di sempre.

Non è un caso se in molti stanno rischiando di morire, come abbiamo visto in ONE PIECE 1014. Altri potrebbero essere già morti, come accaduto nei capitoli precedenti. Ma la situazione più importante è quella che coinvolge il capitano dei pirati di cappello di paglia, Monkey D. Rufy. Dopo essere stato sconfitto ancora una volta da Kaido, il giovane protagonista di ONE PIECE è stato gettato in mare. Chi salverà Rufy dalla morte per annegamento?

Non si sa ancora se questo salvataggio avverrà in ONE PIECE 1015, con Eiichiro Oda che potrebbe scegliere di farci osservare per il momento altri eventi contemporanei, come gli scontri con i Tobi Roppo o le calamità. Ma sicuramente prima o poi il protagonista verrà salvato. Gli aiutanti più papabili sono i ragazzi della ciurma di Law, i quali erano ancora in giro con il sottomarino nei dintorni di Onigashima. Questi stavano cercando un approdo, ma Kaido ha iniziato il processo di spostamento dell'isola, impedendogli di gettare l'ancora. Di conseguenza, potrebbero star seguendo l'isola volante e trovarsi quindi nei paraggi della zona in cui è caduto Rufy.

Difficile che arrivino altri personaggi a sorpresa, come l'ex ciurma degli uomini pesce di Jinbe, o ancora altri personaggi dell'alleanza di cappello di paglia. Voi chi pensate che salverà Rufy dalla morte?