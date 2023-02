ONE PIECE: chi è il traditore a Egghead? Un gesto esplosivo

Non c'è il tempo per tirare il fiato a Egghead. Anche l'isola dello scienziato Vegapunk è piena di robe da fare e di nemici da battere, nonostante una fase iniziale che ha fatto presagire tutt'altro. Adesso l'isola di ONE PIECE è divisa tra l'esercito dello scienziato, i pirati, gli agenti del Governo Mondiale, la Marina e un traditore.

Dopo il tradimento di Stussy, operato però ai danni del CP0 e in favore di Vegapunk, sembra esserci qualcun altro che vuole provocare problemi di nascosto, anche se stavolta nel senso opposto. In realtà questa figura si era già fatta sentire qualche capitolo fa, quando le difese del Labo Phase erano cadute improvvisamente e inaspettatamente. Finora ONE PIECE non ha rivelato l'identità del traditore. Ora però i nodi stanno venendo al pettine, dato che Pythagoras potrebbe essere stato fatto fuori da questo personaggio a causa dell'esplosione avvenuta in un'ala del laboratorio tra le nuvole.

Chi è il traditore di Egghead? Con Lucci e Kaku fuori gioco e nessun altro agente del CP0, ci sono davvero poche possibilità. A creare caos possono essere ben poche entità: una di queste potrebbe nascondersi tra i sei satelliti di Vegapunk. Con Atlas fuori gioco e, presumibilmente, anche Pythagoras nella stessa situazione, il cerchio si stringe intorno a Lilith, Edison, York e Shaka. Di questi, York ed Edison sembrano i meno indicati, ma anche Lilith, nonostante la sua natura malvagia, non sembra minimamente incline nel tradire il gruppo. Sarebbe inaspettato un gesto del genere da Shaka che, tuttavia, rimane logico e potrebbe aver pensato che non sarebbe conveniente per le ricerche del laboratorio di tradire il Governo Mondiale.

Si tratta comunque di possibilità minime, e questo porta a un altro nome gettonato: da tempo i mugiwara si portano dietro il malvagio Caribou, che sembra obbedire a qualcuno di importante. E proprio per questo potrebbe star scatenando il caos a Egghead. Sarà lui l'elemento disturbatore della ciurma?