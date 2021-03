ONE PIECE: chi sono i tre pirati più potenti della ciurma di Gol D. Roger

È da tanto tempo che conosciamo Gol D. Roger, il Re dei Pirati di ONE PIECE. Il personaggio è stato per lungo tempo un individuo quasi mitologico a causa della leggenda del suo tesoro, con l'esecuzione a Logue Town che portò all'inizio della grande era della pirateria, a cui sta prendendo parte anche il protagonista Monkey D. Rufy.

Per diventare Re dei Pirati doveva inevitabilmente circondarsi di persone fortissime. La ciurma di Gol D. Roger è stata rivelata in una SBS del volume 96 di ONE PIECE, ma quali sono i tre membri più forti di questo gruppo? Analizziamo le informazioni che abbiamo ottenuto soprattutto nel flashback di Oden Kozuki per chiarirci le idee.

All'apice del gruppo c'è inevitabilmente il capitano Gol D. Roger. Tra Haki e forza straordinaria, lo spadaccino che diventerà il Re dei Pirati è in grado di competere ad armi pari se non più con personaggi del calibro di Barbabianca.

Il vice capitano Silvers Rayleigh è il numero due della ciurma. Già dal nome viene data una certa importanza al personaggio in questo gruppo, ma abbiamo avuto la possibilità di vederlo in azione anche all'arcipelago Sabaody. Qui, nonostante l'ormai veneranda età, è riuscito a fermare senza troppi problemi un ammiraglio del calibro di Kizaru. La sua forza gli valse l'appellativo di Re Oscuro che fa tremare ancora tutti, nonostante gli anni trascorsi.

E per il terzo membro? Qui la lotta potrebbe essere più interessante. Ci sono tanti personaggi forti nella ciurma di Roger, come il Douglas Bullet apparso nel film ONE PIECE: Stampede, ma il terzo posto è da giocarsi tra Oden Kozuki e Scopper Gaban. Seguendo il filo dei nomi, dopo Gold e Silvers c'è il Copper, ovvero il rame. Evidenziare da parte di Oda questo materiale prezioso potrebbe voler indicare che è Scopper Gaban il terzo membro più forte della ciurma di Roger.

Lo stesso Roger indica Scopper Gaban come il suo luogotenente più forte insieme a Silvers Rayleigh, e ciò significa che anche un personaggio potente come Oden Kozuki potrebbe essere inferiore a lui. In attesa di vederlo in azione in ONE PIECE nel presente, nel passato raccontato nell'anime è arrivato insieme al suo capitano.