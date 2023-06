ONE PIECE: chi ha ucciso davvero re Nefertari Cobra? La verità dalla sala del trono

I segreti di ONE PIECE sono tanti, con le sale del potere che nascondono verità insidiose e che il grande pubblico non conosce. Il Governo Mondiale è infatti retto - almeno apparentemente - dai Cinque Astri di Saggezza e con un ordine che vede in cima i Draghi Celesti. Ma questa è solo la verità che conosce il pubblico.

Sopra i Cinque Astri di Saggezza, sopra i Draghi Celesti, sopra i Cavalieri di Dio e quindi sopra qualunque altro essere che vive nel mondo di ONE PIECE c'è Im, un personaggio ancora misterioso ma che il recente flashback lanciato da Eiichiro Oda ha contribuito ad approfondire. Ed è lui che è apparso davanti a Nefertari Cobra, il re di Alabasta che, secondo il mondo, è stato ucciso da Sabo.

Come già era ben noto, Sabo non ha ucciso re Cobra. Nella sala del Trono Vuoto c'è stata infatti una schermaglia tra il rivoluzionario e i governativi, con questi ultimi che volevano a ogni costo uccidere re Cobra fin dal momento in cui ha messo piede nella sala Im. Allora chi ha ucciso davvero re Nefertari Cobra?

Le scene di ONE PIECE non sono state raccontate con precisione: nel capitolo 1085, non sembra Im ad attaccare Cobra, bensì uno dei Cinque Astri di Saggezza. A giudicare dalla loro posizione, è stato uno tra Saturn Jaygarcia e Shepherd Ju Peter ad attaccare e trafiggere re Cobra, anche se senza ucciderlo. Ed è lo stesso che poi attaccherà e apparentemente ucciderà definitivamente il re poco più tardi, con la sua trasformazione attiva.

Non è chiaro quindi quale sia stato questo potere, anche se il colpo finale potrebbe essere stato sferrato da un altro membro: Topman Warcury. L'ultima silhouette che si vede, dinanzi a un re Cobra che cerca di proteggere Sabo, sembra proprio quella dell'Astro baffuto. Non è stato quindi Im a uccidere Cobra bensì uno dei Cinque Astri di Saggezza.

Ecco le trasformazioni dei Cinque Astri di Saggezza immaginate da un fan, mentre se non ricordate chi sono precisamente ecco un elenco dei nomi del Gorosei e il loro ruolo.