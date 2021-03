ONE PIECE: chi è l'umano più alto di tutto il manga?

I personaggi di ONE PIECE sono davvero tanti e fin dall'inizio del manga Eiichiro Oda ci ha fatto vedere che non esistono solo gli umani. Tra uomini pesce, giganti, folletti, animali speciali e quant'altro, ci sono creature che distruggono i concetti del mondo reale e ognuno si presenta con una stazza molto particolare.

Escludendo però appunto i giganti e creature enormi, chi è l'umano più alto di ONE PIECE? Vediamo i dati divulgati da Eiichiro Oda nelle SBS del manga per scoprirlo.

Se valutassimo tutte le creature, avremmo naturalmente animali e giganti nelle prime posizioni considerata la loro altezza di decine e decine di metri, se non addirittura chilometri in alcuni casi, ma per trovare il primo umano bisogna arrivare fino agli 8,80 metri. Big Mom è l'umano più alto del manga di ONE PIECE, almeno per quanto rivelato finora dal mangaka. In seconda posizione c'è invece una delle nuove aggiunte, Black Maria, alta "appena" 60 centimetri in meno dell'imperatrice. In terza posizione c'è invece Pound, uno dei mariti di Big Mom, alto 7,31 metri.

Per ora non si conosce l'altezza di Kaido né la sua età, che potrebbe piazzarsi nella top 5 degli umani più alti di ONE PIECE. In attesa di scoprire quali sono i dati ufficiali per l'imperatore più forte, vediamo quindi che anche gli umani di questo manga sono estremamente alti, anche se nella ciurma di Cappello di Paglia vediamo molti umani dall'altezza normale come Roronoa Zoro.