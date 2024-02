ONE PIECE, chi è Van Ooger? La probabile sfida finale per Usopp

L’episodio 1093 di ONE PIECE ha portato ad un interessante sviluppo, architettato da uno degli Imperatori: Barbanera. In vista della corsa finale a Laugh Tale, infatti, Teach ha organizzato un’imboscata su uno dei percorsi per uscire dai confini di Wano, pronto ad assaltare una grande ciurma con alcuni dei suoi migliori uomini, tra cui Van Ooger.

Il caso ha voluto che a passare in quello specchio d’acqua fosse Trafalgar D. Law e i suoi pirati. Oltre alla spettacolarità dell’incontro tra i due capitani, abbiamo assistito anche ad altre brevi sequenze dedicate a personaggi secondari ma, apparentemente, dotati di grandi capacità. In particolare, sembra aver catturato l’attenzione di molti spettatori, il filibustiere Van Ooger, il quale dimostrò una certa superiorità contro Cracker dei Pirati di Big Mom durante l’arco di Whole Cake Island.

Van Ooger è apparso per la prima volta nel capitolo 222 del manga di Eiichiro Oda, e venne presentato come uno dei primi uomini ad unirsi alla ciurma di Teach, dimostrando una certa abilità nei tiri di precisione e a distanza con pistole e fucili. Attualmente non si conoscono molti dettagli riguardanti le sue origini, se non che è nato nell’East Blue. La sua calma e freddezza in ogni circostanza lo rendono un avversario difficile da comprendere e sovrastare mentalmente, eper via delle sua rapidità d'esecuzione e dell'infallibilità dei suoi riflessi viene soprannominato Supersonico.

La sua arma preferita è il fucile, e ne possiede uno che chiama Senriku, in grado di raggiungere bersagli a grandi distanze, ma anche di sparare molti colpi in un brevissimo lasso di tempo. Ciò gli è valso il titolo di cecchino tra i pirati di Barbanera, un appellativo riconoscibile anche dalla speciale lente indossata sull’occhio destro, che appare come un mirino e, probabilmente, gli dona una vista di gran lunga superiore a quella dell’essere umano medio. Questo lo rende anche un ipotetico avversario per Usop dei Mugiwara, un degno rivale in qualità di esperto nei tiri di precisione.

A renderlo, però, potenzialmente superiore al cecchino protagonista sono i poteri derivanti dal frutto del diavolo Wapu Wapu, coi quali è libero di teletrasportare sia sé stesso che altre persone nel luogo desiderato, e può, di conseguenza, raggiungere posizioni di vantaggio in un istante.

In conclusione, vi lasciamo ai chiarimenti sulla natura dell’Haki di Barbanera, dopo le polemiche emerse in seguito all’episodio 1093, e ai veri poteri di Trafalgar D. Law.