ONE PIECE: chi potrebbe essere il villain finale? Le ipotesi sull'ultimo scontro di Rufy

In queste settimane ONE PIECE è riuscito a conquistare il pubblico su ben tre fronti diversi. Se il live action di ONE PIECE è la serie più vista su Netflix, l'anime continua a stupire con l'incredibile finale dell'adattamento della Saga di Wano. Il manga ha invece appena ripreso una serializzazione che nelle ultime settimane risultava discontinua.

Con il rilascio ufficiale programmato per il 17 settembre 2023 su MangaPlus, il capitolo 1092 di ONE PIECE mette in contrapposizione Rufy a Kizaru. Per il capitano dei pirati di Cappello di Paglia è uno scontro decisivo, che non solo permetterà di vendicare quanto accaduto all'arcipelago Sabody, ma che affermerà anche lo status di Imperatore. Per la prima volta potremo infatti assistere alla caduta di un Ammiraglio della Marina per mano di un pirata. In attesa dei risvolti della Saga dell'Isola del Futuro, nel frattempo i fan si domandando chi sarà l'antagonista finale di ONE PIECE.

L'ipotesi più accreditata sull'identità del villain finale di ONE PIECE ricade su Imu, il misterioso antagonsita che siede sul Trono Vuoto e che manovra il Governo Mondiale nell'oscurità. Come visto nel flashback di Sabo sul Reverie, Im-sama è dotato di poteri spaventosi, tanto da permettergli di tenere sotto controllo i Cinque Astri di Saggezza, e se dovesse scontrarsi direttamente contro Rufy questa battaglia potrebbe preannunciarsi come la più lunga dell'opera.

Altra teoria piuttosto plausibile è quella che vuole Barbanera come antagonista ultimo di Rufy. Al momento i piani di Teach non sono ancora chiari, ma visti i due Frutti del Diavolo in suo possesso potrebbe rivelarsi un osso piuttosto duro anche per il Gear 5.

Probabilmente non saranno gli ultimi in senso assoluto, ma gli scontri con Akainu e contro la Cross Guild sono tra i più attesi. Contro il Grand'Ammiraglio Rufy avrà la possibilità di vendicare Ace, morto proprio per proteggerlo da un pugno di Sakazuki, mentre contro l'organizzazione criminale guidata da Buggy sarà Zoro a distinguersi. Dovrà infatti contendere il titolo di miglior spadaccino a Mihawk.

Ipotesi interessante è quella che vuole il ritorno di Rock D. Xebec, capitano dei Pirati di Rocks, una ciurma che tra le sue fila contava nomi come quelli di Barbabianca, Big Mom e Kaido, nonché rivale di Gol D. Roger. Della sua fine non sappiamo assolutamente nulla, ma se non fosse realmente deceduto come ipotizzato da Sengoku?

Uno degli antagonisti finali di ONE PIECE potrebbe essere Shanks. Secondo alcune teorie il Rosso non è in realtà il pirata buono che tutti pensiamo sia. Fu infatti lui a permettere a Rufy di mangiare il frutto Gom Gom e a indirizzarlo verso la pirateria. Inoltre, lo abbiamo visto chiedere udienza agli Astri e conversare con loro come se nulla fosse. E se fosse stata tutta una tattica per un piano misterioso a noi ancora sconosciuto?