One Piece: chi è Zunisha e com'è legato a Joy Boy?

Nell'episodio 1070 di One Piece Zunisha proclamava il ritorno di Joy Boy. Avevamo incontrato questo personaggio nella Saga di Zo, ma...qual è la sua storia e che legame c'è tra l'elefante e Joy Boy?

Come un araldo che proclama l'arrivo di un dio, Zunisha annuncia che dopo 800 anni i Tamburi della Liberazione risuonano e che lui è tornato: Joy Boy. L'elefante, escludendo le ombre di Thriller Bark, è la creatura più grande mai apparsa in One Piece, alta oltre 41 Km. La sua età si attesta attorno ai mille anni, quindi ha vissuto i 100 Anni del Grande Vuoto e ha potuto conoscere la figura più importante di questa misteriosa epoca: Joy Boy.

Zunisha è un elephans salvadordaliensis (naitamie-norida zo), una specie di pachiderma molto longeva con gambe tanto lunghe da raggiungere il fondo del mare. Sul suo dorso, l'isola di Zo, vive una civiltà di ibridi umano-animale, i visoni. Dopo essere stato attaccato da Jack e i pirati delle 100 bestie, la creatura non può attaccare, se non dopo aver ricevuto il permesso. Momonosuke rivela infatti che per colpa di un crimine commesso è costretto a vagare e a non compiere nessuna azione di propria iniziativa.

In cosa consiste il reato e chi ha inflitto questa punizione? Pare che centri Joy Boy e l'amicizia che si era stabilita tra i due, ma ancora molto deve essere chiarito a riguardo. I due avevano un legame molto profondo secondo quanto riportato dal padre di Momonosuke, Kozuki Oden, ma ancora molti punti sono a noi oscuri. Ora che il Gear 5 è stato svelato e il suo collegamento con Nika appurato, riusciremo a trovare una risposta a queste domande? Giocherà un ruolo più importante dopo questi fatti la creatura millenaria? Chi lo sa.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere la verità su Zunisha e Joy boy? Nel frattempo non perdetevi teorie e spoiler sul capitolo 1091 di One Piece.