ONE PIECE: vi siete mai chiesti a quanto equivalgono le taglie dei Mugiwara in Euro?

Per il suo ONE PIECE Eiichiro Oda ha immaginato un'ambientazione all'insegna della pirateria, dove mascalzoni e uomini ambiziosi si sfidano per il grande tesoro lasciato in eredità da Gol D. Roger. Eppure, vi siete mai chiesti a quanto equivalgono in Euro le loro imponenti taglie?

Un utente di Reddit, un certo Chriscftb97, si è cimentato nella folle impresa di convertire in dollari la moneta della serie, i Berry. Grazie alla cover del capitolo 476 sappiamo che un cavolo viene venduto per 150 Berry. Nel caso di ONE PIECE, questo particolare ortaggio è un pochino più grande di quelli che si trovano realmente da noi e ha un peso in media di circa 1Kg o 2,4 libbre. Uno studio del 2016 ha dimostrato che in media un cavolo costa 0,67 dollari per libbra (0,55 centesimi di Euro), inflazione compresa, e se moltiplicato per 2,4 libbre otteniamo il costo medio di un cavolo, ovvero 1,61 dollari (o 1,32 Euro).

Se 150 Berry rispondono a 1,32 euro, allora un euro equivale a 113,63 Berry. Traslando le taglie dei Mugiwara in euro, dunque, esse qui seguono:

Rufy: 13 milioni e 255mila Euro ;

; Zoro: 2 milioni e 827mila Euro;

Sanji; 2 milioni e 916mila Euro;

Jinbe: 3 milioni e 870mila Euro;

Usopp: 1 milione e 767mila Euro;

Nami: circa 583mila Euro;

Robin: 1 milione e 150mila Euro;

Franky: 830mila Euro;

Brook: 733mila Euro;

Chopper: 0,89 centesimi di Euro;

La taglia di Gol D. Roger, la più alta finora, vale invece 49 milioni e 150mila Euro, mentre quella di Barbanera, che tra l'altro è ispirata a un pirata realmente esistito, si attesta su poco meno di 20 milioni di Euro. E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri pur sempre indicativi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.