ONE PIECE diventa chill con questo video del viaggio a Wano in digital art

Le ispirazioni digitali sono notevoli e spesso coinvolgono anche i brand più famosi che a volte ben poco a che vedere hanno con questi temi. Non c'è infatti un limite alla fantasia degli appassionati, che non hanno mancato di creare incroci tra scenari cyberpunk e ONE PIECE, o di immaginare i protagonisti in situazioni diverse dalle loro.

Un esempio è dato da Wai Kin che ha immaginato la saga di Alabasta in computer grafica, oppure dal lavoro di Seer Light, che invece si è di recente focalizzato sull'approdo della Thousand Sunny a Wano. Ricorderete come, fuggiti da Whole Cake Island, la ciurma di Rufy si ritrovi in questo territorio impervio con colonne di terra che fuoriuscivano dal mare mentre le correnti diventavano sempre più potenti.

Seer Light ha preso quel momento e l'ha trasformato in un attimo chill, con la Thousand Sunny che veleggia tranquillamente tra le onde del mare di ONE PIECE, mentre un sole rosso e un'atmosfera blu accolgono tutti con declinazioni cibernetiche e synthwave. Non manca però anche il sottofondo musicale: Seer Light nel suo video ha inserito una delle OST più famose di ONE PIECE, Mother Sea, col remix di Mause, che rende la canzone più affine a questo scenario.

Purtroppo l'anime di ONE PIECE subirà uno stop a causa di un hackeraggio che ha causato problemi a Toei Animation.