ONE PIECE: Chopper a 40 e 60 anni? Ecco l'interpretazione di Oda

Nonostante le parole del sensei, ONE PIECE sembra ancora ben lontano dalla sua conclusione. Eiichiro Oda sta ultimando gli ultimi preparativi prima di terminare la Saga di Wano e dare il via a uno degli archi narrativi, a detta dello stesso autore, più epici della storia dei manga.

Ormai oltrepassata abbondantemente le due decadi dall'inizio della serializzazione, il manga di ONE PIECE ha visto i Mugiwara affrontare numerose avventure in appena pochi anni. Eppure, sia i fan che l'autore hanno più volte immaginato l'aspetto dei pirati di Rufy -e non solo- a diversi anni nel futuro. A tal proposito, sapevate che Big Mom da giovane era una delle donne più belle dell'intero franchise?

In occasione dell'uscita del 10° numero del ONE PIECE Note Magazine, la rivista interamente dedicata al capolavoro di Eiichiro Oda, il sensei ne ha approfittato per immaginare Chopper da adulto, nella fattispecie a 40 e 60 anni. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha trovato un ottimo riscontro da parte della community, soprattutto nei riguardi della variante del personaggio a 40 anni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo curioso sketch legato a Chopper? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa clamorosa risposta di Oda sulla prossima Grande Guerra di ONE PIECE.