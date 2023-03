ONE PIECE: Chopper può curare l'effetto degli SMILE? La risposta sulla SBS 105

Fin dalla sua apparizione, Chopper ha mostrato notevoli abilità nel campo medico. ONE PIECE ha poi messo alla prova molte volte la renna diventata antropomorfa grazie al frutto Homo Homo. Grazie ai suoi viaggi con i mugiwara, ai tanti libri letti e soprattutto alle possibilità che ha avuto durante i due anni di timeskip, Chopper è migliorato molto.

A Wano, ci sono stati gli effetti delle malattie sintetizzate da Queen in bella mostra. Più volte Chopper è dovuto correre ai ripari provando diverse cose, come accaduto nella prigione di Udon per salvare Rufy, oppure a Onigashima per risolvere il problema degli oni di ghiaccio per un virus. Eppure sembra che non sia riuscito a risolvere il problema degli SMILE. Ricordiamo che questi Frutti del Diavolo artificiali, nella maggior parte dei casi, portano chi li mangia a perdere la capacità di esprimere emozioni se non tramite la risata.

Chopper può risolvere l'effetto collaterale degli SMILE? Purtroppo no, e lo conferma Eiichiro Oda nelle SBS del volume 105 di ONE PIECE. Purtroppo, Chopper non è in grado di preparare un composto capace di annullare gli effetti degli SMILE. Come spiega il mangaka, questa dei Frutti del Diavolo artificiali è una caratteristica che non se ne andrà mai e non si potrà fare altro se non accettare la dura realtà dei fatti. Un destino quindi triste per molti degli abitanti di Wano, che però impareranno a fare tesoro di questa risata forzata.

Nelle stesse SBS, Oda ha rivelato tante altre cose, come ad esempio la famiglia di Zoro e le sue origini.