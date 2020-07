ONE PIECE: Chopper prende forma in una splendida statua che mostra tutta la sua forza

La grandissima epopea di ONE PIECE sta continuando la sua corsa dopo le varie difficoltà venutesi a presentare con il sopraggiungere del COVID-19, per la gioia di tutti i lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo che per diverse settimane si sono necessariamente ritrovate a bocca asciutta.

La creatura di Oda, effettivamente, è una tra le più popolari di sempre, un franchise che nel corso di questi lunghi anni ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli prodotti a tema, tra film, spin-off, videogiochi e, ovviamente, gadget a non finire, il tutto pensato per tenere perennemente impegnata un'utenza oramai sconfinata, desiderosa di scoprire quali nuove avventure attendano la ciurma di Cappello di Paglia che non ha mai perso l'occasione per elogiare l'opera con cosplay e fanart.

Tra le tante società lanciatesi nella realizzazioni di prodotti dedicati al brand figurano anche i ragazzi di Dream Studio, finiti recentemente sotto la luce dei riflettori grazie alla presentazione di una magnifica statua a tema ONE PIECE e specificatamente dedicata a Chopper. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro mette in mostra il nostro Chopper sia nella sua forma "base" che in una delle sue trasformazioni. Il prodotto si caratterizza inoltre per una gran quantità di dettagli affiancati da un prezzo pari a 289 dollari (senza contare le spese di spedizione). Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, la statua è già disponibile per il preorder mentre l'uscita è attualmente fissata per dicembre 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono stati svelati i titoli delle prossime puntate di ONE PIECE.