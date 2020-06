ONE PIECE: Chopper diventa sexy con il cosplay di OttieMottie

È facile realizzare cosplay di personaggi umani, molto diverso invece adattare caratteristiche di animali antropomorfi alla nostra fisionomia. Per questo, quando vengono realizzati cosplay di personaggi come Chopper di ONE PIECE, bisogna usare l'inventiva e la fantasia per preparare un travestimento che richiami a tutti i dettagli principali.

È quello che ha fatto Ottie Mottie, cosplayer che sul suo account Instagram nei giorni scorsi ha pubblicato diverse foto che la ritraggono nei panni di Chopper. La renna di ONE PIECE che ha mangiato il frutto Homo Homo non è dei più facili da replicare ma la fan ci ha voluto provare lo stesso. Naturalmente, la versione realizzata vede una Chopper al femminile e quindi un cosplay genderbender.

In basso possiamo vedere diverse foto di Ottie Mottie e nella principale, che la ritrae a figura quasi intera, si notano i dettagli del lavoro effettuato. Molta dell'attenzione è stata dedicata al volto dove con un po' di trucco e inquadrature intelligenti è stato replicato il naso da renna e alcune caratteristiche particolari. Oltre le mani con i guanti pelosi, il resto si gioca tutto sui vestiti che non lasciano da parte anche un tocco più sensuale per questa Chopper.

Chopper appare anche nella color del capitolo 982, ed è stato al centro di alcuni eventi in ONE PIECE 981.