ONE PIECE: Chopper o Snoop Dogg? L'illustrazione crossover di Eiichiro Oda

Il manga di ONE PIECE sta vivendo una serializzazione irregolare, ma molto presto Eiichiro Oda tornerà a immergersi a pieno regime nella sua opera. Nel frattempo, in attesa della pubblicazione dei prossimi capitoli della Saga di Egghead, ecco un'illustrazione particolare realizzata dall'illustre autore.

ONE PIECE 1091 non uscirà questa settimana. La battaglia con Kizaru è stata solo rimandata, poiché l'Ammiraglio ha già raggiunto l'Isola del Futuro sfidando il suo primo avversario, l'ex amico Sentomaru.

Mentre il fandom attende con ansia i prossimi eventi, che molto probabilmente andranno a chiudere l'arco narrativo di Egghead, un utente ha condiviso su X un'illustrazione che ha sbalordito la community a tal punto da credere si trattasse di un lavoro fanmade.

L'artwork in calce all'articolo porta Snoop Dogg nel mondo di ONE PIECE. Il rapper statunitense indossa il cappello di Chopper, con un'immancabile sigaretta tra le mani, entrando a tutti gli effetti nella ciruma dei Mugiwara. Ma sapete che questa illustrazione di Snoop Dogg x Chopper è stata realizzata da Eiichiro Oda in persona?

L'illustrazione ha lasciato increduli i fan, che non pensavano che Oda potesse disegnare qualcosa del genere, e il post dell'utente è diventato immediatamente virale ottenendo migliaia di ricondivisioni e mi piace. Per alcuni, tuttavia, Snoop Dogg non dovrebbe essere Chopper, ma piiuttosto Trafalgar Law o Rob Lucci. Quale celebrità vi piacerebbe vedere disegnata nei panni di uno dei personaggi di ONE PIECE?