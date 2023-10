ONE PIECE, i Cinque Astri di Saggezza in realtà sono demoni? La teoria dopo il 1094

I lettori hanno potuto scoprire da poco tempo in ONE PIECE i nomi e ruoli dei Cinque Astri di Saggezza. Il primo a essere stato presentato è Jaygarcia Saturn, durante il viaggio verso Egghead, mentre gli altri sono stati protagonisti del flashback di Sabo, che ha raccontato ciò che successe nella sala del Trono Vuoto durante l'omicidio di Re Cobra.

Questo ha portato alla creazione di tante teorie sul misterioso Im e sui cinque che seguono fedelmente i suoi ordini. Qualcosa è cambiato però in ONE PIECE di recente, con Eiichiro Oda che ha iniziato a coinvolgere più spesso nella trama questi personaggi che un tempo sembravano davvero irraggiungibili. Anche l'apice del Governo Mondiale si sta muovendo in seguito agli ultimi eventi, in particolare con il capitolo 1094 uno di essi si è davvero messo in gioco. Jaygarcia Saturn è apparso a Egghead sfruttando un cerchio demoniaco, dal quale è emerso in versione mostruosa.

E se questa fosse un'indicazione sulla caratteristica principale dei membri del gruppo? Se i Cinque Astri di Saggezza fossero dei demoni e Im il diavolo? Sulla natura diabolica del re oscuro del mondo se n'è già parlato, mentre adesso sembra essere sempre più forte la strada che porterebbe i cinque anziani del Governo Mondiale a essere ispirati a degli oni famosi della cultura giapponese. Non è ancora noto se questi siano capaci di trasformarsi grazie a dei Frutti del Diavolo, anche se le sembianze di Jaygarcia Saturn puntano proprio a questo.

Essendo Saturn ispirato probabilmente a un Gyuki, anche gli altri potrebbero aver subito un trattamento simile. Tuttavia, ciò che fa riflettere è la possibilità dell'astro di spostarsi a lunghe distanze grazie a un cerchio demoniaco d'evocazione, dove si intravedeva il numero 5. Numero non di poco conto, considerato che gli astri sono proprio cinque. Se ogni astro potesse teletrasportarsi a breve distanze sfruttando un cerchio d'evocazione del genere, allora tutti sarebbero accomunati da qualcosa di più di un semplice Frutto del Diavolo. A meno che il loro potere non venga imposto da Im in persona.

Questo quindi legherebbe i sei personaggi con un filo demoniaco. ONE PIECE potrebbe rivelare a breve questa identità segreta del gruppo che sta all'apice del Governo Mondiale?