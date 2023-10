ONE PIECE: i Cinque Astri di Saggezza si vedono come umani, diavoli o divinità?

L'assedio di Egghead sta continuando e ha visto l'ingresso in scena di alcuni personaggi davvero potenti. Se gli ammiragli come Kizaru hanno già dimostrato la loro forza in ONE PIECE, lo stesso non si può dire per i Cinque Astri di Saggezza. Ovviamente, ora si potrà capire qualcosa in più su di loro.

Dopo gli eventi del Reverie, che hanno visto Sabo fuggire dalla sala del trono vuoto, nella quale tutti e cinque gli Astri di Saggezza si erano trasformati, adesso è l'ora di un'altra manifestazione. Si tratta infatti di Saturn che si è teletrasportato a Egghead sfoggiando il potere del suo Frutto del Diavolo. Ma l'impatto che ha avuto su ONE PIECE porta a pensare a tanto altro, come al fatto che si ritenga superiore agli umani, ma forse in maniera diversa rispetto ai Draghi Celesti.

I Draghi Celesti infatti si vedono come divinità non umane, ritenendosi superiori tanto da dover respirare altro ossigeno, preparato appositamente per loro, quando mettono piede sulla terraferma. Lo stesso non sembra valere per Jaygarcia Saturn che, invece, è sulla nave della marina o su Egghead senza respiratori particolari. Neanche lui però si vede come umano, dato che parla dei suoi avversari proprio come umani che non sanno stare al loro posto. Questo modo di fare e di parlare implica che anche lui si ritiene superiore, ma forse in modo diverso.

E se Jaygarcia Saturn e gli Astri di Saggezza si ritenessero dei diavoli? Si tratterebbe infatti di entità non umane ma comunque con una certa superiorità, e ciò sarebbe sicuramente più in linea con le trasformazioni demoniache di cui dispongono e del cerchio di evocazione sfruttato da Saturn su Egghead. Inoltre, ciò verrebbe ulteriormente sottolineato dal modo di parlare di Saturn in giapponese, molto più condiscendente verso gli umani, come se a parlare fosse una creatura superiore. E voi cosa ne pensate?