ONE PIECE, le cinque ciurme di pirati più scarse

L’avventura di Monkey D. Luffy è partita dall’ormai lontano mare orientale, e si è progressivamente spostata verso luoghi e acque più pericolosi e con avversari sempre migliori. Oltre alle ciurme di pirati più conosciute e temute del Nuovo Mondo, però, Eiichiro Oda ha anche inserito equipaggi decisamente deboli in ONE PIECE ed ecco i 5 più scarsi.

Iniziamo dai Pirati di Creek, introdotti nel capitolo 45 e preceduti dalla fama di miglior ciurma del mare orientale. Una presentazione che non ha però trovato conferma nell’effettivo ruolo che hanno avuto nella storia, venendo sconfitti dai Mugiwara. Solo il capitano Creek si è dimostrato un personaggio più sviluppato dei suoi sottoposti, ma si è rivelato un avversario sleale, costretto a ricorrere a trucchetti e strategie discutibili per fronteggiare i nemici.

Proseguiamo con i Pirati Bliking, diventati i governatori di Drum dopo che il loro capitano Wapol ha sconfitto Dalton. Nonostante siano riusciti a tutti gli effetti a prendere controllo dell’isola e terrorizzare gli abitanti, la loro forza non è minimamente paragonabile a quella dei Mugiwara, e dopo una sonora sconfitta hanno finito per separarsi.

Spostiamoci nel passato e parliamo di una ciurma che non avrebbe dovuto addentrarsi nella Rotta Maggiore: i Pirati di Rumbar, di cui faceva parte Brook. Composta perlopiù di musicisti, la ciurma in questione è scomparsa nel misterioso Triangolo Florian, e tra i suoi membri solo il capitano Yooki poteva vantare una taglia anche piuttosto bassa, 33 milioni di berry.

Continuiamo con i Pirati di Foxy, affrontati dai Mugiwara nel Davy Back Fight, e dimostratisi completamente disonesti e ben preparati per aggirare le regole della sfida. La loro spaventosa serie di vittorie, e i loro sotterfugi, però finiscono quando hanno la sfortuna di affrontare Luffy e compagni, e da quel momento tutto il mondo sa delle loro scarse abilità generali.

Finiamo questa classifica con i pirati di Bellamy, preceduti anch’essi da una fama di grandi combattenti dovuta principalmente a Bellamy e Cirkeys, mentre gli altri si sono rivelati persone poco più potenti del normale. La schiacciante vittoria di Luffy contro il loro capitano li ha infatti dissuasi dal proseguire la lotta con i Mugiwara.

Siete d'accordo con quanto detto nella classifica? Fateci sapere quali sono secondo voi le ciurme più scarse di ONE PIECE nei commenti.