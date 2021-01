ONE PIECE: cinque strani segreti sulla Going Merry

Per una ciurma di pirati la propria nave è come una casa, un'isola in cui poter approdare in totale sicurezza e una compagna di viaggio. L'imbarcazione più iconica di ONE PIECE è la Going Merry; scopriamo tutti i suoi segreti.

Nel mondo pirata è importante poter identificare una ciurma a una prima occhiata, per cui la bandiera issata in cima deve essere unica nel suo genere. Ciò, ovviamente, vale anche per l'opera di Eiichiro Oda. Forse non tutti sanno che prima che la Going Merry venisse equipaggiata con l'iconica bandiera con il teschio dal cappello di paglia aveva un altro simbolo.

Inizialmente, la nave, progettata e chiamata in onore del maggiordomo di Lady Kaya, Merry, aveva una bandiera dallo sfondo verde, con su disegnata una versione stilizzata del viso di Merry e la parola GO. La bandiera che tutti conosciamo è stata adottata a partire dal capitolo 42 del manga.



La Going Merry è una caravella a vele quadrate. Nel mondo reale questi tipi di vascelli furono utilizzati in Portogallo tra la metà e la fine del XV secolo. Date le dimensioni contenute, la chiglia poco profonda e l'elevata maneggevolezza, queste navi erano ideali per esplorare le coste più vicine.

La Going Merry è stata modificata più volte per far fronte a varie esigenze. Prima di volare verso Skypiea, la nave è stata equipaggiata con due ali, una coda e una cresta di pollo sulla polena. In questo modo, Rufy e i suoi pirati sono riusciti a raggiungere l'isola nel cielo.

La nave di Cappello di Paglia, pur avendo subito danni che avrebbero fatto affondare diversi vascelli, si è sempre dimostrata incredibilmente affidabile. Sotto le riparazioni improvvisate dell'equipaggio, la Going Merry è stata in grado di affrontare avventure a cui poche altre navi sarebbero sopravvissute..



La Going Merry era considerata come parte integrante della ciurma. La caravella, infatti, ha dimostrato più volte di avere una volontà propria, come quando ad esempio si è riparata da sola durante la Saga di Skypiea. Quando era ormai completamente distrutta, il desiderio della Going Merry di continuare a navigare e accompagnare il suo equipaggio gli ha dato la possibilità di parlare e salutare per l'ultima volta i suoi amici. Il suo spirito ora vive nella Thousand Sunny.