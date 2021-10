ONE PIECE: tutte le citazioni ai videogiochi nella color del capitolo 1028

Le pagine a colori di Eiichiro Oda difficilmente si concentrano sulla storia attuale di ONE PIECE. Diversamente da altri mangaka, che colgono l'occasione per alcuni quasi unica proponendo i personaggi in azione negli ultimi contesti, l'autore del manga best seller ritrae Rufy e i suoi compagni in ambientazioni e pose uniche.

Ad esempio, nel capitolo 1019 di ONE PIECE Oda decise di creare una pagina a colori estiva con tutti i personaggi sulle onde, di certo non una scena realizzabile durante la guerra di Onigashima. Di recente ha poi proposto un poster con i personaggi più amati di ONE PIECE, classificati dal sondaggio mondiale di popolarità. Nel recente capitolo da pochi giorni pubblicati su MangaPlus, invece, l'autore si è dato al mondo dei videogiochi.

Rufy e compagni sono stati visti alle prese con combattimenti a colpi di pad e attacchi famosi. Ovviamente Oda ha infarcito la color con tanti riferimenti, vediamo quali sono:

Rufy è Ken di Street Fighter;

Zoro è Link di The Legend of Zelda;

Sanji è un Inkling da Splatoon;

Chopper potrebbe essere un riferimento a Pikachu dei Pokémon;

Nico Robin è una demone come Morrigan di Darkstalkers;

Franky è un palese richiamo a Donkey Kong;

Brook invece potrebbe essere un personaggio di Dragon Quest;

infine Jinbe ha i vestiti di Super Mario.

Gli altri due esponenti della ciurma, Usopp e Nami, sono invece quelli che stanno controllando tutti con il joystick, rivestendo forse la figura degli streamer su Twitch e altre piattaforme. Voi avete trovato altri riferimenti ai videogiochi nella color di ONE PIECE 1028?