ONE PIECE: la ciurma di Cappello di Paglia sta per accogliere un nuovo componente?

ONE PIECE sta per entrare in una lunga pausa, ma prima di lasciare i suoi lettori l'autore Eiichiro Oda sta chiudendo alcune questioni molto importanti che fino a ora erano rimaste avvolte nel mistero. Negli ultimi capitoli di ONE PIECE abbiamo infatti scoperto che cosa è realmente accaduto alla principessa Vivi Nefertari a seguito del Reverie.

Prima ancora di Yamato con la Saga di Wano e di Jinbe con la Saga di Whole Cake Island, fu la principessa di Alabasta a promettersi ai Mugiwara. Al termine della Saga di Alabasta Vivi si lasciò con Luffy e gli altri al termine di un momento che ancora oggi suscita lacrime negli occhi degli appassionati. Il momento del ricongiungimento tra Vivi e i Mugiwara sembra stia ora per diventare realtà.

Rapita dai membri del CP0, nel capitolo 1085 di ONE PIECE Vivi viene salvata dall'intervento inaspettato di Wapol, a sua volta in fuga da Mary Geoise. Viene dunque spiegato il motivo per cui, mentre i Mugiwara si trovano a Egghead, Vivi si trovi al fianco del Re di Black Drum e del giornalista Morgan. Ma cosa le accadrà ora? I fan sperano ardentemente che Vivi si unisca ai Mugiwara dopo un ricongiungimento strappalacrime, ma ciò è davvero possibile?

Vivi è una delle prede di Im-sama, poiché portatrice della volontà della D. e discendente di quella tanto odiata Nefertari D. Lili. Con Sabo che viene incaricato da Re Nefertari Cobra di avvisare Rufy del legame della sua famiglia con la D., i Mugiwara potrebbero cambiare rotta per dirigersi in soccorso dell'ex amica con cui hanno condiviso l'avventura di Alabasta. Che Vivi possa però effettivamente unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia appare alquanto difficile. Con la morte di Re Cobra, il Regno di Alabasta ha bisogno di una nuova guida, per cui Vivi non può permettersi di abbandonare il suo popolo per inseguire Laugh Tale al fianco dei Mugiwara.