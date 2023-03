ONE PIECE: la ciurma di una Supernova è stata distrutta, ecco quale

ONE PIECE ha visto diversi ribaltamenti di fronte negli ultimi tempi. Da quando si è conclusa la saga di Wano, primo vero game changer del manga di Eiichiro Oda, le cose nel mondo sono andate a rotoli. I quattro imperatori sono cambiati, il Governo Mondiale e la Marina non si fermano nel distruggere i nemici, e i pirati continuano a muoversi.

Dopo Wano, Shanks si è recato a Elbaf e da diversi capitoli era stato praticamente confermato che anche lui avrebbe affrontato una Supernova. Quindi, dopo Barbanera che ha iniziato a combattere contro Trafalgar Law, si è aperta un'altra faida molto importante tra vecchia e nuova generazione. I compagni che hanno aiutato Rufy ad abbattere Kaido e Big Mom si sono quindi ritrovati invischiati fin da subito in una lotta apparentemente impari.

In ONE PIECE, l'ultimo capitolo ha segnato la vittoria di Shanks che ha mostrato un potere senza pari, in grado di mettere subito al tappeto il capitano dei pirati di Kidd e non solo, dato che anche il suo primo ufficiale Killer è stato coinvolto nell'attacco, svenendo. L'assalto principale però ancora doveva arrivare dato che la forza di Dory e Brogy, i due giganti conosciuti a Little Garden, ha portato alla distruzione della nave di Kidd e alla dispersione della ciurma, per la maggior parte caduta in acqua.

Ed è molto eloquente la scelta del narratore: i pirati di Kidd sono stati annientati. Di conseguenza, il manga di ONE PIECE ha appena perso una delle sue Supernove, oltre che perso uno dei giovani rivali di Rufy. A questo punto il destino di Kidd rimane nell'ombra, chissà se tornerà un giorno come alleato o come rivale.