ONE PIECE e la clamorosa teoria: Rufy ha quasi incontrato QUEL personaggio a inizio manga

ONE PIECE è il manga più famoso al mondo, e tutti ricordano più o meno chiaramente gli esordi del giovane pirata Monkey D. Rufy, desideroso di diventare un corsaro come Shanks e raggiungere il tesoro lasciato da Gol D. Roger su Laugh Tale, così da diventare il Re dei Pirati.

Il primo episodio della serie inizia con Rufy che mangia il Frutto del Diavolo Gom Gom, che gli conferisce la capacità di estendere il suo corpo come se fosse fatto di gomma. Dopo essere stato respinto da Shanks e dalla sua ciurma, Rufy decide di formare la sua ciurma e partire alla ricerca del One Piece. Da lì in poi inizierà un lungo viaggio che lo porterà a conoscere Zoro, Sanji, Nami, Usopp e tutti gli altri pirati che ora lo stanno portando a destinazione.

Prima di fare tutto questo, c'è una scena che però va osservata, almeno considerato una delle ultime rivelazioni nel manga. Ultimamente in ONE PIECE si sta parlando di un uomo con una cicatrice di fuoco che potrebbe sia essere un personaggio già conosciuto - come Sabo e Monkey D. Dragon - oppure una figura completamente nuova. Un fan però ha pensato a una teoria che vede Rufy molto vicino alla nave di questo personaggio, in particolar modo se dovesse essere una figura inedita in questo mondo.

Come si vede dal tweet in basso, è stato spiegato da Lafitte che l'uomo è in grado di creare mulinelli giganteschi che possono ingurgitare le navi che si avvicinano. E proprio all'inizio della sua avventura, quando girava ancora su una piccola barchetta a remi, Rufy fu quasi ingoiato da un mulinello gigantesco. Al momento potrebbe essere una semplice coincidenza, ma in base a ciò che accadrà nel breve futuro si potrebbe anche pensare che Eiichiro Oda aveva già tutto ben chiaro fin dall'inizio del manga.