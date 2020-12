ONE PIECE, clamoroso: in arrivo una capitolo speciale con tutti gli eroi di Shonen Jump!

Il capitolo 1000 di ONE PIECE si avvicina, e per l'occasione Weekly Shonen Jump ha confermato l'uscita di due capitoli speciali dedicati alla serie, entrambi inclusi nel numero doppio in arrivo il 4 gennaio. Uno di questi sarà una side story con protagonisti tutti i personaggi principali di Shonen Jump, Rufy, Tanjiro, Deku e Asta compresi.

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sul capitolo, ma sappiamo che la mini-avventura si svolgerà nel mondo di ONE PIECE e che Rufy e compagni collaboreranno con i principali eroi al momento serializzati sul settimanale di Shueisha, in un crossover degno di Infinity War. Demon Slayer ha concluso la sua corsa lo scorso maggio, ma Tanjiro Kamado dovrebbe comunque far parte del team di protagonisti.

Il secondo capitolo invece segna il ritorno di Shokugeki no Sanji, lo spin-off dedicato a Sanji Vinsmoke realizzato dagli autori di Food Wars. Il primo one-shot risale al luglio del 2018, e ora i due autori sono tornati al lavoro per festeggiare lo storico traguardo dell'amico e collega Eiichiro Oda.

ONE PIECE ha da poco pubblicato il capitolo 998, e distribuirà il numero successivo il prossimo 20 dicembre, anche su MangaPlus. Successivamente Shonen Jump andrà in pausa per una settimana, e il 4 gennaio 2021 verrà pubblicato il capitolo 1000 nel numero doppio del settimanale.