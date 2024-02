ONE PIECE, la classifica dei 3 migliori utilizzatori di Haki nel Governo Mondiale

Anche se l'Haki del Re Conquistatore è molto raro nei Marine in One Piece, esistono almeno 3 membri del Governo Mondiale che hanno padroneggiato in maniera eccellente l'Haki a tutto tondo. Di chi si tratta? Scopriamolo!

Sengoku

L'ex Grand'Ammiraglio della Flotta dei Marines è uno dei pochi ad aver ottenuto tutte e tre le tipologie di Haki. Questo personaggio non ha avuto moltissimo screen time, ma ci è stato spiegata la grande rivalità che esisteva tra lui e pirati formidabili come Gol D. Roger e Barbabianca, e questo basta a comprendere quanto sia forte.

Garp

Come Sengoku, si tratta di uno degli individui più forti di tutto One Piece, in grado anch'egli di utilizzare l'Haki al massimo del suo potenziale. Non avendo mangiato un Frutto del Diavolo, è proprio la sua grande padronanza dell'Haki a renderlo così temibile.

Gorosei

Anche se non si conoscono ancora i confini della forza degli Astri di Saggezza in One Piece, la loro pericolosità è stata resa evidente dall'aura inquietante che li circonda e dai recenti eventi su Egghead, che hanno coinvolto uno di loro: Saturn.

Sempre in questa saga, è diventato chiaro il fatto che proprio Saturn sia tra i personaggi più diabolici di One Piece e ciò denota la spietatezza di questo gruppo di guerrieri al servizio di Im.

Bonus: Im

Se del Gorosei sappiamo ancora poco, di Im non sappiamo quasi niente. Eppure, essendo l'entità da cui prendono ordini i Cinque Astri, è assurdo pensare che non sia un utilizzatore dell'Haki di altissimo profilo. I fan dell'opera, per l'appunto, non vedono l'ora di vedere all'opera questa figura misteriosa.