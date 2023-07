ONE PIECE: la classifica aggiornata dei 10 nemici più forti della serie

Sempre più vicini all’isola di Laugh Tale, Luffy e i suoi compagni hanno affrontato centinaia di minacce nel corso dell’epopea piratesca ONE PIECE fronteggiando capitani, pirati e marine dalla potenza straordinaria. Ma chi sono i 10 antagonisti più forti della serie? Scopriamolo in questa classifica aggiornata.

In seguito agli eventi del Paese di Wa sono emersi nuovi importanti dettagli su alcuni pirati, per questo abbiamo deciso di proporvi questa top tenendo conto anche dei fatti relativi alla guerra di Onigashima. Al decimo posto troviamo Caesar Clown, villain principale della saga di Punk Hazard, e possessore del frutto Gas Gast che gli ha permesso di mandare al tappeto Luffy senza riportare danni, un’impresa riuscita a pochissimi altri personaggi.

Segue al nono posto Donquijote Do Flamingo, alleato di Caesar e collaboratore di Kaido al quale forniva i frutti SMILE, fattori che lo rendono non sono un abile stratega della vita criminale, ma anche un potente avversario grazie ai poteri conferiti dal frutto Filo Filo. Troviamo poi Kizaru, Ammiraglio della Marina in possesso del frutto Pika Pika e quindi in grado di muoversi a rapidità estreme e lanciare raggi di energia o creare una spada di luce.

Al settimo posto si classifica King, uno dei membri più potenti dei Pirati delle Cento Bestie, nonché un superstite della specie dei lunariani. Potente avversario, protagonista insieme a Zoro di uno degli scontri più spettacolari di Wano, King è un combattente formidabile sia per le capacità derivanti dai suoi geni, sia per la forma ottenibile grazie al frutto Dino Dino modello pteranodonte.

Chiude la prima metà della classifica Katakuri, uno dei tre generali dei Pirati di Big Mom, in grado di usare tutti e tre i tipi di Ambizione, in particolare quella della percezione, e di porsi in vantaggio grazie ai poteri del frutto Mochi Mochi. In quinta posizione troviamo il Grand Ammiraglio Sakazuki, dimostratosi in grado di sconfiggere, e privare di una gamba, il collega Aokiji e di fronteggiare Barbabianca durante la guerra per la supremazia.

Al quarto posto si trova Big Mom, precedente Imperatrice dei mari, capace di manipolare le anime dei nemici grazie al frutto Soul Soul, e incredibilmente resistente considerato l’intenso scontro sostenuto con due dei migliori pirati della nuova generazione: Kidd e Law. Sull’ultimo gradino del podio arriva Kaido, altro precedente Imperatore, in grado di tenere sotto controllo una nazione con la sua tirannia, e capace di trasformarsi in un drago tramite i poteri del frutto Woh Woh modello drago azzurro, e capace di sfruttare i tre tipi di haki.

Al secondo posto troviamo un Imperatore, l’unico personaggio finora conosciuto a poter gestire i poteri di due frutti del diavolo, vale a dire Marshall D. Teach, o Barbanera. Già forte del suo frutto Dark Dark, Barbanera riuscì infatti a prendere possesso anche del frutto Gura Gura dopo la morte di Barbabianca, ereditando così due dei frutti più potenti dell’universo di ONE PIECE. Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro di questa classifica e il titolo di nemico più forte della serie è Im, il misterioso individuo che siede sul trono vuoto e possiede un’autorità superiore agli astri di saggezza, essendo quindi a capo del Governo Mondiale, e forse a disposizione di una delle armi ancestrali: Urano, con la quale avrebbe spazzato via l’isola di Lulucia.

Cosa ne pensate di questa classifica dei nemici più forti in ONE PIECE? Siete d’accoro? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.