ONE PIECE: la classifica dei personaggi preferiti dai fan arriverà il 5 maggio

Mentre l'anime di ONE PIECE ha appena portato a conclusione il viaggio di Oden al fianco del Re dei Pirati Gol D. Roger, e la battaglia nei cieli di Onigashima per la supremazia sull'oceano tra la vecchia e nuova generazione continua, è trapelata in rete la data in cui verrà pubblicata la tradizionale classifica dei personaggi più apprezzati.

Come potete infatti vedere dal post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @WSJ_manga, i risultati della classifica di popolarità dei protagonisti e degli altri personaggi principali saranno rivelati il prossimo 5 maggio, giorno del compleanno di Monkey D. Luffy, dettaglio che potrebbe aver anticipato la prima posizione, per quanto il sorridente capitano dei Mugiwara rimane da diversi nelle prime posizioni.

Le numerose risposte della community al post hanno sottolineato l'incredibile passione che da anni circonda la maestosa epopea piratesca creata da Oda, e la maggior parte delle risposte all'annuncio hanno confermato che tra le prime posizioni molto probabilmente troveremo Luffy, lo spadaccino Roronoa Zoro e anche Sanji, mentre alcuni sperano che Nico Robin e Carrot riescano a rientrare nella top 10. E voi cosa ne pensate? Quale sarebbe la vostra classifica ideale? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che è stata svelata la cover del romanzo ONE PIECE: Heroines, con protagoniste le principali figure femminile apparse nella serie, e vi lasciamo a tutti gli artwork del maestro Eiichiro Oda.