ONE PIECE: un cliffhanger anticipa la prossima mossa di Kaido e Big Mom

ONE PIECE ha recentemente raggiunto un traguardo importantissimo con l’uscita del millesimo capitolo, dove prosegue la storia della guerra di Wano con i pirati di Cappello di Paglia, arrivati faccia a faccia con Kaido, Big Mom e le decine di spadaccini che formano i Beast Pirate.

Sembra che ci siano stati dati degli indizi su che cosa hanno in serbo per il mondo i due cattivi più forti di tutto l’arco. Mentre i giovani della generazione peggiore si azzuffano con gli scagnozzi di Wano, i fan cercano di capire chi avrà la meglio in una delle più grandi battaglie dell’universo di Eiichiro Oda.

In quanto membri della generazione peggiore, Luffy, Zoro, Trafalgar Law, Kid e Killer si preparano a lottare contro Kaido e Big Mom, riuscendo sorprendentemente a fare un po’ di danni al duo di potentissimi pirati.

Luffy è riuscito a mandare a segno qualche colpo contro Kaido, ma i suoi poteri hanno delle conseguenze. Il pirata di gomma infatti sarà costretto a fermarsi per alcuni minuti dopo aver sferrato il suo attacco, impossibilitato ad usare il potere di Haki. Con Big Mom e Kaido che distruggono tutto quello che trovano sul loro cammino, l’ultima vignetta ci regala un interessante indizio che ci fa capire quanto i due pirati stiano facendo seriamente durante questa battaglia.

Kaido durante il combattimento contro la generazione peggiore ha sempre combattuto nella sua forma drago, che può ottenere grazie al Frutto del Diavolo di Uo Uo No Mi, ma negli ultimi istanti del capitolo sembra utilizzare una nuova tecnica che combina il suo aspetto normale e la sua forma drago.

Non c’è bisogno di dirlo, i Pirati di Cappello di Paglia e i loro alleati stanno per affrontare una delle battaglie più difficili fino ad ora. E mentre i nostri pirati sbarcano sul videogioco Among Us, nel capitolo 1004 di ONE PIECE arriva un ordine di morte.