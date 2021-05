ONE PIECE e il cliffhanger del capitolo 1013: Oda è stato troppo ripetitivo?

La battaglia tra Rufy e Kaido in ONE PIECE sta andando avanti da diversi capitoli. Eiichiro Oda ha dedicato diverso tempo allo scontro che sta avvenendo sulla cima della cupola di Onigashima, intervallandola con le apparizioni degli altri Mugiwara.

Il finale del capitolo 1013 di ONE PIECE lascia però con alcune sensazioni strane. Rufy, risvegliatosi pochi capitoli fa dopo un attacco di Kaido, impara a utilizzare l'Haki del Re Conquistatore infondendolo nei suoi attacchi e con questo riesce a tenere testa all'imperatore. Non vediamo come va la battaglia, mentre Law e gli altri vanno via dalla vetta dell'isola. Tuttavia all'improvviso, mentre Big Mom si sta scatenando di sotto, Kaido si dispera perché ha sconfitto velocemente Rufy, col capitano che sta precipitando da Onigashima.

Ancora una volta, la terza dopo quella a Wano e quella di pochi capitoli fa a Onigashima, Rufy sviene con la stessa identica espressione dopo aver subito dei colpi da Kaido. Pur avendo ricevuto un power up notevole, il capitano dal cappello di paglia non è riuscito a fare niente contro l'imperatore e a questo punto ci sarà obbligatoriamente un nuovo risveglio. Considerata la situazione, non è detto che Rufy resti così com'è ora ma ciò saprebbe di ripetitività da parte di Oda.

Le ultime scene hanno dimostrato che Rufy ha bisogno ancora di qualche power up per poter battere Kaido oppure di altro aiuto, anche se nessuno sembra essere davvero in grado di poter reggere l'onda d'urto dell'imperatore. Come farà Eiichiro Oda a narrare la fine della battaglia?