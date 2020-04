ONE PIECE: il cliffhanger nel capitolo 977 anticipa l'arrivo di sei nuovi personaggi

One Piece continua a proseguire sulla strada che porterà i Pirati di Cappello di Paglia e alleati verso la guerra tanto attesa per la liberazione di Wano dalla tirannia di Orochi e Kaido. Ogni capitolo è più caldo del precedente e se l'ultimo uscito è stato di transizione per chiarire alcuni aspetti, è anche vero che si è concluso col botto.

Le navi dell'alleanza sono in marcia, Jimbe ha fatto la sua comparsa nel momento più opportuno per unirsi alla battaglia più grande degli ultimi tempi e il piano per invadere il castello dove Orochi e Kaido stanno festeggiando è stato escogitato. E mentre da un lato c'è la ciurma di Cappello di Paglia che brinda e festeggia la nuova aggiunta, dall'altro lato ci sono Orochi, Kaido, Big Mom e i relativi sottoposti che mangiano e bevono per onorare il loro lungo periodo di governo e di tirannia sul paese.

Nel corso degli anni Echiro Oda ha creato tantissimi personaggi diversi, dimostrando più volte la propria bravura nell'ideare e soprattutto mettere in scena i nemici più forti e che più hanno entusiasmato gli appassionati di tutto il mondo. Basti pensare ai Quattro Imperatori, escludendo Shanks, nemici per eccellenza dei nostri eroi. Come abbiamo potuto vedere nella saga di Whole Cake Island Oda non è stato solo bravo a creare gli Imperatori, ma anche i loro sottoposti. Basti pensare ai figli di Big Mom o all'epica battaglia tra Rufy e Katakuri.

Proprio per non smentirsi, nell'ultimo capito, nella vignetta conclusiva, il mangaka ci ha lasciato con un cliffhanger in cui si intravedono e viene annunciato l'arrivo di sei nuovi personaggi: i Tobi-Roppo, i sei sottoposti più forti della ciurma di Kaido dopo I Tre Flagelli. Come detto non si vedono per intero, proprio perché a Oda piace giocare con le presentazioni a effetto dei nemici, basti pensare a una delle prime volte in cui è stato mostrato Kaido: si lanciava dal cielo atterrando, senza neanche un graffio, sull'isola in cui all'epoca si trovava Kid.

Che i Tobi-Roppo saranno gli antagonisti principali, prima di Kaido e Big Mom, contro i quali la ciurma di Cappello di Paglia dovrà vedersela? Lo scopriremo nei prossimi capitoli, per ora ditemi cosa ne pensate dell'ultimo uscito e che ruolo crediate che i sei sottoposti di Kaido avranno nell'imminente guerra.

