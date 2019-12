One Piece collabora col gruppo musicale giapponese ARASHI

La boy band giapponese ARASHI effettuerà una collaborazione "canora" con l'anime di One Piece con un video musicale. Intitolato A-ra-shi: Reborn! il video musicale vede i nostri pirati preferiti interagire con i membri della band.

Nel video che potete trovare in calce alla notizia, vediamo i simpatici ragazzi della boy band giapponese festeggiare e condividere momenti spensierati con Rufy e gli altri membri della sua ciurma. Il manga di One Piece, negli anni, ha dato vita a numerose partnership. Ristoranti a tema, parchi giochi con tanto di Thousand Sunny a grandezza naturale, statue nei parchi dei comuni giapponesi e, ovviamente, prodotti di tutti i tipi (action figure, videogames e anche prodotti per la casa). Del resto quando si è il manga di maggior successo degli ultimi venti anni, in cima alle classifiche di vendita e detentore di numerosi record, non ci si può aspettare nulla di meno ed è giusto che sia.

Nel frattempo, sia nell'anime che nel manga, i nostri sono alle prese con la terribile ciurma di Kaido, il potentissimo imperatore che sta occupando l'isola di Wano. I nostri si sono alleati con Momonosuke (il giovane figlio dell'ex shogun Oden), Kin'emon, Trafalgar Law e gli altri samurai ribelli che vogliono sconfiggere l'imperatore e spodestare il corrotto Orochi, l'attuale shogun dell'isola.

Recentemente, Oda ha anche parlato alla Jump Festa rivelando qualche preziosa informazione su sviluppi futuri