ONE PIECE collabora con PLACOLE: i Mugiwara indossano abiti da sposa

Non sono pochi i casi di appassionati che vorrebbero sposare personaggi di anime e manga. I fan più sfregatati, in qualche caso, sono arrivati all'altare con abiti tipici di Naruto Shippuden, segnale della grande passione che covano le community dedicate. Ma se il matrimonio con un'eroina di ONE PIECE è difficile, l'immaginazione viene in aiuto.

Grazie a una collaborazione tra il franchise del capolavoro di Eiichiro Oda e PLACOLE, una compagnia che si occupa di realizzare il perfetto abito da matrimonio, è diventato possibile immaginare le grandi eroine dei Mugiwara in abito da sposa. Come potete notare voi stessi dalle illustrazioni originali allegate in calce alla notizia, Robin, Nami, Vivi e persino Perhona hanno avuto l'onore di mostrarsi al pubblico in uno splendido abbigliamento che, d'altra parte, hanno manifestato un incredibile apprezzamento.

Sposare la propria waifu è un sogno che gli appassionati covano da tempo, basti pensare che in Giappone sono stati aperti anche diversi siti per creare la propria compagna anime ideale. A tal proposito, sapevate che la compagnia Gatebox, sempre in Giappone, ha incentivato i propri impiegati a sposare una ragazza 2D promettendogli un aumento del salario mensile di circa 40 euro?

E voi, invece, sposereste mai una ragazza bidimensionale qualora ne aveste l'occasione?