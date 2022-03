ONE PIECE: la nuova collaborazione con Original Stich per un outfit da Re dei Pirati

Il successo di ONE PIECE ha trasformato il capolavoro di Eiichiro Oda in un popolare brand nel quale l'editore ne sfrutta le potenzialità per proporre collaborazioni speciali con le compagnie più disparate. L'ultima delle quali, a tal proposito, è un'azienda di abbigliamento per una linea esclusiva.

Nel corso degli anni, ONE PIECE ha collaborato con molteplici aziende come la casa produttrice di orologi Seiko o, ancora, con la compagnia aerospaziale nipponica JAXA. Ma tra le iniziative che vanno più a ruba, ovviamente non mancano le linee di abbigliamento originali proposte sul modello dell'opera di Eiichiro Oda.

La compagnia Original Stich, infatti, ha recentemente annunciato la sua collaborazione con ONE PIECE per produrre camice, magliette e bandane a tema. In calce alla notizia potete scorrere una galleria di immagini con alcune foto in merito a questa iniziativa, anche se maggiori dettagli sono rintracciabili tramite il link alla fonte. Attualmente il costo di ciascuna camicia si aggira intorno ai 100 dollari per gli adulti e 15 dollari per i bambini, mentre le bandane sono disponibili a 18 dollari l'una.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa partnership tra ONE PIECE e un'azienda di abbigliamento, vi piacciono queste camice? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.