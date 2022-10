ONE PIECE: ecco la collezione di moda in partnership con Vans

L'anime di ONE PIECE ha compiuto 23 anni e per celebrare una delle opere più importanti dell'industria giapponese Vans ha ufficialmente lanciato il suo nuovo progetto in collaborazione. Ecco i risultati della partnership tra il marchio di moda statunitense e i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia.

Se ONE PIECE è uno degli shonen più celebri di sempre, Vans è invece una della case stilistiche più apprezzate dai teenager. La collaborazione non è dunque assolutamente improvvisata, e anzi questi due franchise condividono un importante dettaglio in comune. Se l'opera di Oda ha come protagonista un ragazzo di gomma, per l'appunto Rubber nella localizzazione nostrana, il nome completo di Vans è Van Doren Rubber Company.

La partnership Vans x ONE PIECE verrà lanciata negli shop ufficiali a partire dall'11 novembre e presenta dei capi creativi che includono sia scarpe che abbigliamento sportivo. La collezione segue le mitiche avventure dei Mugiwara, permettendo ai fan di rivivere la storia della saga.

Il modello più atteso è la classica Sk8-Hi Punk Hazard Vans, caratterizzata da una grafica che circonda la scarpa con fuoco e ghiaccio, proprio come l'isola, e i membri della ciurma di Cappello di Paglia.

La linea include anche la Vans Classic Old Skool, che raffigura i frutti del diavolo. La Vans Classic Authentic presenta invece una tomaia in tessuto di iuta con ricami che ritraggono i simboli più iconici di ONE PIECE. Presenti anche numerose t-shirt, giacconi e felpe stilizzate sempre con il Jolly Roger dei Mugiwara e altri emblemi e icone del franchise manga. Al momento non sono ancora stati resi noti i prezzi, ma voi acquisterete qualcuno dei pezzi della linea ONE PIECE x Vans?