ONE PIECE, i colori ufficiali del Gear Fifth grazie al merchandising ufficiale

Dopo circa un mese d’attesa, la pausa di ONE PIECE sta per terminare. Eiichiro Oda, infatti, si era preso un paio di settimane di stop dalla serializzazione per programmare a dovere l’ultimo grande arco narrativo del suo capolavoro che inizierà a breve.

La storia dei Mugiwara è stata lunga e travagliata, tuttavia il loro viaggio è ancora lontano dal concludersi visto che il titolo di Re dei Pirati è un traguardo molto ambito. Ad ogni modo, durante lo scontro con Kaido, Rufy ha appreso il Gear Fifth, il suo power-up definitivo che nasconde però qualche misterioso segreto legato alla figura di Joy Boy.

Finora abbiamo avuto appena una manciata di immagini ufficiali in merito alla speciale trasformazione del capitano della Ciurma di Cappello d Paglia, soprattutto per quanto riguarda i colori ufficiali. In nostro soccorso arriva però il merchandising ufficiale di ONE PIECE che, recentemente, si è arricchito di nuovi oggetti a tema, ovvero piccoli pupazzetti che svelano finalmente i colori immaginati dal sensei. I piccoli modellini in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, confermano che l’intero outfit di Rufy si tinge di bianco e non soltanto i capelli.

E voi, invece, cosa ne pensate dei colori del Gear Fifth? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.