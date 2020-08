ONE PIECE: colpi di scena e furia, ecco i titoli dei prossimi episodi dell'anime

La sago del Wano Kuni è uno degli archi narrativi più intriganti di ONE PIECE dato il ruolo cruciale del territorio nei riguardi della trama principale. L'affascinante landa dei samurai ha infatti a che vedere con alcune delle personalità più importanti dell'opera, tra cui Kozuki Oden e l'ex Imperatore Barbabianca.

A sottolineare l'importanza di Wano è stata chiamata in causa la nuova opening dell'anime che ha mostrato alcune leggendarie figure che faranno per la prima volta la loro apparizione sul piccolo schermo. Altre figure, invece, sono ormai vecchie conoscenze ma il loro ruolo all'interno della vicenda appare assai ambigua, come la questione inerente a Sabo che è alle prese con una delicatissima missione a Mary Geoise. Che TOEI Animation abbia intenzione di dedicare al personaggio alcuni episodi originali?

Ad ogni modo, anche se l'ipotesi si rivelasse corretta, ciò non avverrebbe nel prossimo futuro in quanto lo studio ha confermato i titoli dei prossimi episodi che proseguono indisturbato l'adattamento dell'omonimo manga:

Episodio 937: "Tonoyasu! La star della città di Ebisu";

Episodio 938: "Onde d'urto che dilagano: la vera identità di Ushimitus Kozo";

Episodio 939: "La ciurma si affretta: Missione salva il catturato Tonoyasu";



Episodio 940: "La furia di Zoro, la verità su SMILE";

E voi, invece, quali avvenimenti vi aspettate dalle nuove puntate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.