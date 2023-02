ONE PIECE: quante volte è stato colpito Kaido ad Onigashima?

La Saga di Onigashima di ONE PIECE ha richiesto del tempo ad Eiichiro Oda per orchestrare con cura e dovizia di particolari uno degli scontri più attesi da ormai diversi anni. Ma durante tutto l'intero arco narrativo, vi siete mai chiesti quanti colpi ha subito Kaido?

Il 2022 ha visto Rufy trionfare contro l'Imperatore dopo una battaglia durata tanti capitoli che è costata al nostro eroe più di una sconfitta. Alla fine, tuttavia, il capitano dei Mugiwara ne è uscito vittorioso grazie a un notevole colpo di scena e ad una moltitudine di colpi che è riuscito ad infliggere all'avversario.

Un fan, infatti, ha riletto la saga per contare quanti colpi Kaido a subito ad Onigashima durante il terzo atto catalogandoli a seconda dell'attacco ai suoi danni tra pugni, testate e tutto ciò che i personaggi gli hanno scagliato contro per provare a metterlo al tappeto. Solo nell'isola, dunque, l'Imperatore ha subito un totale di 155 colpi. Contando tutto il resto, compresi i colpi di Oden e una cannonata nel capitolo 1048, Kaido è stato ferito in tutto il manga 192 volte.

Un numero impressionante che rende il capitano dei pirati delle cento bestie estremamente resistente, esattamente come lo è stato Barbabianca a Marineford. E voi, invece, cosa ne pensate dei colpi subiti da Kaido? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.