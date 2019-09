ONE PIECE, com'è cambiato Rufy nel corso dell'anime

ONE PIECE è un'opera di lunga durata, un titolo che nel corso della sua serializzazione ha visto maturare i suoi stessi personaggi. Non solo mentalmente, tramite le proprie esperienze, ma anche e soprattutto fisicamente, provati dagli allenamenti e dagli scontri che hanno caratterizzato la componente action del manga di Eichiro Oda.

Per questo motivo, è interessante come l'adattamento animato dell'omonimo fumetto cartaceo, attualmente sotto la guida registica di Nagamine, abbia proposto il fisico scolpito del protagonista. Dopotutto, Rufy ne ha passate tante dai primi episodi dell'anime, tra moltissimi combattimenti che hanno più volte messo a dura prova le avventure del pirata più famoso al mondo.

Nell'ultimo episodio della serie televisiva, infatti, il team ha mostrato le abilità di Rufy come lottatore di sumo, mostrando al pubblico il fisico del protagonista temprato da una muscolatura molto marcata. Il fatto ha incuriosito gli appassionati dell'iconica opera che, tornando a ritroso sui primi episodi dell'anime, hanno evidenziato l'assurda differenza della corporatura di Rufy 900 episodi dopo l'inizio della serie televisiva. Le differenze in questione potete ammirarle in calce alla notizia, grazie a un fan che ne ha approfittato per sottolineare, tramite due diverse immagini, il nuovo fisico del protagonista.

Nel frattempo, il manga continua a stupire lettori, soprattutto grazie all'ultimo capitolo di ONE PIECE che ha spopolato su Twitter. E voi, invece, cosa ne pensate dell'evoluzione del fisico di Rufy?