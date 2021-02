ONE PIECE: ecco com'è suddivisa la Marina, la rivelazione di Oda nelle SBS

Abbiamo conosciuto immediatamente il mondo dei pirati di ONE PIECE, con Rufy e Shanks nel primo episodio, mentre nel secondo abbiamo già iniziato a saperne di più sugli avversari di questi figuri. A regolare la pace nei mari c'è la Marina, un'istituzione grande e divisa in diversi ranghi.

Abbiamo fatto la conoscenza di aspiranti marine, di loschi figuri corrotti e che mantengono la posizione per uso personale, e tanti altri animati da diverse filosofie di giustizia. La Marina è un'istituzione grande dove ogni elemento appartiene a un certo grado. Finora in ONE PIECE abbiamo conosciuto ammiragli, vice, capitani e quant'altro, ma non abbiamo mai avuto un elenco ben chiaro su chi fosse più importante e chi meno.

Nelle SBS del volume 98 di ONE PIECE, Oda approfitta della domanda di un fan per rispondere a questa domanda. L'elenco pubblicato dal mangaka è il seguente:

Grandammiraglio (元帥 Gensui): Sakazuki (Akainu)

Ammiraglio (大将 Taishou): Borsalino (Kizaru), Isshou (Fujitora), (Ryokugyu)

Viceammiraglio (中将 Chuujou): Monkey D Garp, Tsuru, John Giant, Doberman, Onigumo, Momonga, Yamakaji, Strawberry, Bastille, Maynard, Gion (Momousagi), Tokikake (Chaton), Smoker, Comil

Contrammiraglio (少将 Shoushou): Hina, T-Bone

Commodoro (准将 Junshou): Brannew, Yarisugi

Capitano di vascello (大佐 Taisa): Tashigi, Koby

Capitano di fregata (中佐 Chuusa)

Capitano di corvetta (少佐 Shousa): Hermeppo, Fullbody (precedentemente Comune di terza classe), Jango (precedentemente Comune di terza classe)

Tenente (大尉 Taii)

Sottotenente (中尉 Chuui)

Guardiamarina (少尉 Shoui)

Ufficiale di mandato (准尉 Juni)

Sottufficiale (曹長 Souchou)

Maresciallo (軍曹 Gunsou)

Sergente (伍長 Gochou)

Comune di prima classe (一等兵 Ittouhei)

Comune di seconda classe (二等兵 Nitouhei)

Comune di terza classe (三等兵 Santouhei)

Recluta (雑用 Zatsuyou)

Al momento Sengoku il Budda, ex Grandammiraglio, è un "Ispettore generale", un ruolo non racchiuso in questi gradi. X-Drake era invece un contrammiraglio, mentre Corazon un Capitano di corvetta.

Nelle altre informazioni delle SBS, Oda rivela cosa pensa del Gear Fifth di Rufy ma anche quali sarebbero i migliori Frutti del Diavolo per la ciurma protagonista di ONE PIECE.