ONE PIECE: com'era Yamato nelle prime bozze? Niente mazza, eccola con la spada

Con lo stop di un mese di Eiichiro Oda, Weekly Shonen Jump ha trovato un altro modo per dare ai propri lettori la loro dose settimanale di ONE PIECE. È infatti partito il progetto Road to Laugh Tale, una sorta di raccolta di informazioni, riassunti e bozze preparate da Oda stesso, così da fare il punto sulla saga e sul manga.

La scorsa settimana, è stata mostrata la forma ibrida originale di Kaido, molto diversa da quella che conosciamo. Prima di arrivare al punto definitivo, anche Yamato ha dovuto superare diverse trasformazioni, sia nel corpo che nel carattere e nelle espressioni. Con ONE PIECE: Road to Laugh Tale volume 3, il penultimo di questa serie, è stata presentata la Yamato originale nelle bozze di Oda. Alcuni tratti caratteristici ci sono sempre stati, come le corna, che però ogni tanto hanno cambiato forma e posizione.

I dettagli più grandi sono sicuramente le espressioni che Yamato ha avuto un lungo il processo di trasformazione e soprattutto l'assenza della mazza, che in certe fasi è stata una spada. In alcuni frangenti, la si vede combattere in forma umana anche con i calci, forse troppo simile a Sanji. Anche per la sua forma ibrida c'è un po' di spazio dedicato nelle ultime bozze disponibili in basso. Preferite una delle versioni prototipo oppure la Yamato definitiva?

E invece nel primo volume c'è stato il ritorno dei Poneglyph con un recap molto interessante.