ONE PIECE, come andrà a finire per Vegapunk? Le nostre ipotesi

Passano i capitoli e la saga di Egghead diventa sempre più ricca di avvenimenti, ma noi vogliamo concentrarci sul destino del personaggio che è un po' al centro di tutto: Vegapunk. Come finirà per il geniale scienziato di ONE PIECE?

Da un lato sembra abbastanza scontato dire che Vegapunk morirà verso la fine dell'arco di Egghead, ma ONE PIECE ci ha abituati ormai fin troppo bene a ferite che sembrano letali ma non le sono o personaggi che sembravano morti ma non li erano.

Al tempo stesso lo scienziato potrebbe terminare il suo percorso narrativo proprio dopo aver rivelato al mondo ciò che si sta preparando a dire, dando quindi un duro colpo al Governo Mondiale, o almeno ci immaginiamo che sarà così.

Anzi, il sacrificio di Vegapunk potrebbe suggellare ciò che lui svelerà al mondo di ONE PIECE, dimostrando la malvagità dei cinque Astri di Saggezza magari trasmettendo in diretta la devastazione che i membri del Gorosei stanno portando su Egghead. Intanto ecco tutti gli scenari possibili sulle prossime mosse degli Astri di Saggezza in ONE PIECE.

Rimane sempre l'opzione di un Vegapunk che viene portato via in salvo dai Mugiwara, per morire magari sulla Sunny, anche se è più probabile che si sacrifichi proprio per aiutare Rufy e la sua ciurma a scappare.

E secondo voi come andrà? Fate le vostre speculazioni nei commenti, intanto ecco tutto quello che sappiamo sulle forme yokai degli Astri di Saggezza in ONE PIECE.

