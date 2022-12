ONE PIECE: come potrebbe apparire il misterioso Joy Boy?

Eiichiro Oda ci ha abituati al mistero in ONE PIECE, ovvero a tanti segreti celati qua e là per il suo capolavoro che a distanza di anni attendono ancora una risposta. Tra questi, ovviamente, non manca la figura di Joy Boy, un enigmatico pirata che sembra legato al nostro protagonista.

Il trinomio composto tra Rufy, Nika e Joy Boy sembra parte di un disegno più grande che Oda ha curato nei minimi particolari prima della grande rivelazione che arriverà presto o tardi tra le pagine di ONE PIECE. Ad ogni modo, recentemente un utente su Reddit ha colto l'occasione per immagine l'aspetto del dio del Sole Nika in un'illustrazione. In realtà, l'artista ha preso come riferimento la silhouette del personaggio illustrata dall'autore arricchendola di dettagli secondo il folklore e la mitologia.

Nel folklore caraibico, da cui il sensei pare essersi ispirato, Joy Boy era uno schiavo importato in Africa insieme ad altri individui che avrebbero patito la stessa sorte. Secondo la tradizione, egli portava con sé un tamburo con la quale faceva divertire le persone, il tutto sorridendo sempre davanti ai problemi del mondo. Probabilmente Oda l'ha immaginato a torso nudo, con una sorta di gonna o un abbigliamento primitivo, mentre impugna presumibilmente una lancia e una spada di qualità non poi troppo elevata.

Chissà, inoltre, che proprio il frutto Gom Gom non contribuisse a rendere il personaggio ancora più bizzarro mentre questi ballava assumendo forme via via sempre più strane. E voi, invece, cosa ne pensate di questa ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.